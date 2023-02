Inter, sfuma definitivamente Thuram: si inserisce prepotentemente una big

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/02/2023

Inter, Marcus Thuram potrebbe accasarsi altrove. La dirigenza di viale della Liberazione, per il prossimo anno, sta già programmando alcune strategie di mercato. Infatti, la rosa nerazzurra, vedrà molte partenze di giocatori in scadenza e che non rientrano più nei piani della società. Per questo sia Beppe Marotta che Piero Ausilio hanno intenzione di non farsi trovare impreparati.

Uno dei reparti che andrà sicuramente puntellato, dovrà essere quello offensivo. Infatti, in attesa di capire le situazioni di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko, oltre a trovare una nuova sistemazione a Correa, la società vorrebbe puntare da tempo sull’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram. Ma sul giocatore francese c’è la fila ed un’altra temibile avversaria si è iscritta prepotentemente alla corsa per arrivare a lui.

Inter, Marcus Thuram sempre al centro dei pensieri di Marotta e Ausilio: ma una big d’Europa prova a sbaragliare le carte in tavola

Dunque, come detto, il primo obiettivo per il reparto avanzato è di sicuro quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese è un nome presente da lungo tempo nel taccuino di Marotta e Ausilio e la prossima estate si libererà a parametro zero. Ma su di lui, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, ci sono gli interessi di Chelsea, Manchester United ed Atletico Madrid.

Non solo, ma in queste ore, gli agenti, avrebbero offerto il giocatore anche al Barcellona. Thuram sarebbe intrigato dall’ipotesi blaugrana e gli piacerebbe provare l’esperienza, mentre il club catalano, dovrà fare prima delle cessioni per rispettare il Fair Play Finanziario.