Inter, un top club pronto a fare sul serio per un big della rosa

di Candido Baldini, pubblicato il: 07/01/2023

Inter, l’ombra del Chelsea aleggia ancora sui nerazzurri, esattamente come accaduto ad agosto del 2021, quando i Blues presero Romelu Lukaku. La fie della storia è ormai nota. Il belga infatti ha scelto di tornare a Milano dopo un’annata negativa a Londra. In estate le parti si dovranno parlare ancora per scegliere le condizioni alle quali il prestito sarà rinnovato.

E chissà che in quell’occasione non ci sia un incrocio di destini con un’altra trattativa. Gli inglesi infatti avrebbero come priorità per l’out di destra, stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, Denzel Dumfries. L’olandese ha fatto molto bene con la maglia dell’Inter nel corso della passata stagione. In Qatar poi, con la maglia dell’Olanda, è arrivata la definitiva consacrazione. Per il giocatore infatti quella del Mondiale è stata una vetrina molto importante.

Inter, il Chlesea fa sul serio per Dumfries. I nerazzurri cercano l’accordo per l’estate

“Il fatto che Pimenta ragioni in ottica gennaio aiuta a capire quanto forte sia il pressing dei Blues. L’Inter – al momento – non è intenzionata a privarsi di nessuno in questa sessione di mercato (anche perché andrebbe trovato un sostituto), ma vuole ripetere in fotocopia l’operazione Hakimi col Psg (accordo in primavera e cessione entro il 30 giugno).

Però col Chelsea va trovato un accordo – con tanto di sconto – pure per Lukaku e la sensazione è che la Supercoppa possa fare da spartiacque: fino a Riad non si muoverà nulla, dopo potrebbero spalancarsi ipotesi al momento non preventivabili in nome degli ottimi rapporti tra i due club e in ossequio alle direttive di Suning sulla necessità di incassare 60 milioni entro la chiusura del bilancio”.