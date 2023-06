Inter, si complica la permanenza di Lukaku: offerta monstre per il belga

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, clamorosa indiscrezione lanciata da goal.com sul futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, attualmente in prestito all’Inter dal Chelsea, potrebbe anche lui andare nel campionato arabo. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Al Hilal.

Nella giornata di ieri, riporta il portale l’attaccante avrebbe incontrato la dirigenza del club arabo che gli avrebbero messo sul piatto un contratto biennale da ben 25 milioni di euro netti a stagione.

Mercato Inter, il Chelsea spara alto: il prestito bis resta complicato

Offerta importante da parte del club arabo la bisognerà fare i conti con il Chelsea che detiene il cartellino del giocatore. I blues sarebbero disposti a cederlo per non meno di 50 milioni di euro e non sembrerebbero intenzionati a fare sconti.

Si complica dunque la permanenza di Lukaku all’Inter anche per la prossima stagione. I nerazzurri sarebbero pronti comunque a trattare con il Chelsea per un nuovo prestito ma a cifre più basse rispetto a quelle della passata stagione.