Inter-Sassuolo, tanto turnover per Inzaghi: la probabile (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 12/05/2023

Inter-Sassuolo, domani i nerazzurri tornano in campo per la trentacinquesima giornata di campionato. Sfida fondamentale per la zona Champions in cui Simone Inzaghi sembrerebbe comunque intenzionato a far rifiatare qualche titolarissimo in vista del derby di ritorno di Champions League.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che il tecnico nerazzurro potrebbe fare almeno sette cambi rispetto all’undici titolare schierato contro il Milan.

Inter-Sassuolo, Lukaku-Correa titolari: occasione Handanovic

Il primo cambio potrebbe essere in porta con Handanovic al posto di Onana. In difesa rifiatano Darmian e Bastoni, con D’Ambrosio e De Vrij al loro posto al fianco di Acerbi. Sulla sinistra ancora Dimarco con Gosens, non ancora al meglio, in panchina; sulla corsia opposta invece è ballottaggio tra Dumfries, Darmian e Bellanova.

In mediana riposa Calhanoglu dopo il crampo accusato nel derby e toccherà dunque a Brozovic. Ai lati del croato Barella e Gagliardini. In attacco ci saranno Lukaku e Correa.