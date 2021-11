Inter news, un titolare ha recuperato e ci sarà contro il Napoli

Inter news, la sosta che sta lasciando spazio in questi giorni alle nazionali sta creando parecchie preoccupazioni a Simone Inzaghi.

Diversi sono i giocatori che hanno accusato problemi fisici con le rispettive rappresentative, ed il risultato è che il tecnico nerazzurro non sa in quali condizioni si presenterà alla delicatissima sfida di Domenica 21 novembre contro il Napoli. Al momento il giocatore più in dubbio è Stefan De Vrij, infortunatosi al minuto 90 della gara che vedeva protagonista l'Olanda. Oggi sono previsti nuovi esami che daranno maggiori delucidazioni sulle condizioni del difensore. Anche il compagno di reparto, Alessandro Bastoni, non è al meglio, ed il rischio è che la difesa che verrà schierata contro la capolista sarà totalmente inedita.

Sembra invece recuperato Nicolò Barella, che scenderà in campo questa sera contro l'Irlanda. Buone notizie anche per quanto riguarda l'altro giocatore che, insieme al centrocampista ex Cagliari, ha lasciato il campo malconcio nel derby contro il Milan. Edin Dzeko infatti, come De Vrij, è tornato a Milano, lasciando il ritiro della Bosnia. Secondo la Gazzetta dello Sport però non ci sono dubbi sulla sua presenza in campo contro gli uomini di Luciano Spalletti. Il quotidiano spiega infatti che qualora il mach di domani tra Bosnia e Ucraina fosse stato decisivo l'attaccante avrebbe stretto i denti. A maggior ragione quindi, domenica prossima, Dzeko sarà pronto per guidare l'attacco. La scelta di rintrare in Italia è stata motivata dall'intenzione di dare il tempo all'attaccante di smaltire il risentimento al flessore.