Inter news: ansia per l'infortunio di De Vrij, ora si teme uno scenario

Inter news: il club nerazzurro è in ansia per Stefan De Vrij.

La brutta notizia è arrivata dalla sosta per le nazionali che ha messo ko il difensore olandese, perno della retroguardia di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport, oggi 15 novembre, aggiorna sulle condizioni del centrale che è uscito sabato dal campo per infortunio nel corso del match fra Olanda e Montenegro.

Stando al quotidiano, Stefan De Vrij ha rimediato un guaio ai flessori, che lo metterà certamente ko per la prossima gara con la sua Nazionale oltre che, naturalmente, porlo in forte rischio per il match importantissimo contro il Napoli. Oggi svolgerà gli esami in patria, per poi essere valutato al rientro a Milano. Il timore è uno stiramento.

E gli altri acciaccati? Apprensione c'era pure sulle condizioni fisiche di Edin Dzeko e Alessandro Bastoni. Ma, almeno loro, dovrebbero essere della contesa contro il Napoli di Luciano Spalletti (il bosniaco è rientrato a Milano, clicca qui per i dettagli). Giorni maledetti, invece, per De Vrij che, come rimarca il quotidiano, era pure reduce dall'incidente tecnico del derby (l'autogol che ha permesso ai rossoneri di pareggiare l'incontro). Può sorridere, invece, il Napoli, leggi qui i recuperi nel club partenopeo in vista della sfida contro l'Inter.