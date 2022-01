Inter news, un colpo a gennaio ci sarà. Un nome prende sempre più quota

Inter news: il tecnico Simone Inzaghi ha chiesto una punta alla sua dirigenza, e quest'ultima è a lavoro per accontentarlo.

Questa è la notizia riportata oggi, lunedì 24 gennaio, dalla redazione di Tuttosport. L'infortunio rimediato da Joaquin Correa nella partita di Coppa Italia contro l'Empoli ha complicato i piani dell'allenatore. Ora gli elementi a disposizione nel reparto offensivo sono Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Troppo poco se si considera che l'ex attaccante della Lazio potrebbe stare fuori un mese. Per questa ragione l'idea è quella di acquistare una punta, e i nomi caldi al momento sono due.

Il primo è quello di Felipe Caicedo, fedelissimo di Inzaghi. Il tecnico abbraccerebbe molto volentieri il suo uomo degli ultimi minuti. L'attuale attaccante del Genoa conosce a memoria i meccanismi dell'allenatore nerazzurro, e ai tempi della Lazio ha risolto diverse partite soprattutto nelle fasi finali delle partite, tanto da portare alla coniazione della cosiddetta "zona Caicedo". L'ecuadoriano potrebbe addirittura rescindere il suo attuale contratto per raggiungere Milano. Tuttavia, prosegue il quotidiano, la soluzione più logica porterebbe ad un altro nome, che sta prendendo sempre più quota. Si tratta di Eddie Salcedo, ex Primavera dell'Inter in prestito a La Spezia dopo un'ottima esperienza con Juric al Verona. Scegliere lui significherebbe spendere zero, e avere quindi risorse per provare a prendere un esterno sinistro.