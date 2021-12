Inter news, effetto Inzaghi: oggi può esserci già un verdetto

Inter news, effetto Inzaghi: i nerazzurri volano grazie al tecnico.

Un'Inter che, grazie all'ex mister biancoceleste, stupisce, esprime un ottimo calcio e diverte. Questo è quanto emerge dall'edizione odierna del Corriere dello Sport (domenica 19 dicembre 2021, ndr): "Ora gli manca di convincere i "negazionisti" ad oltranza quelli che pensano che dopo Mourinho l'unico al mondo in grado di poter vincere lo scudetto all'Inter sia Antonio Conte". Viene poi aggiunto: "Il cammino verso il titolo di Simone Inzaghi resta lungo, ma i primi sei mesi e mezzo da allenatore nerazzurro sono stati esaltanti". Come riporta il quotidiano, sia il presidente Zhang che la dirigenza sono entusiasti della scelta fatta in quanto il tecnico è riuscito a riportare normalità in un ambiente che, negli ultimi anni, ha sofferto più volte di tensione e nervosismi.

I nerazzurri volano grazie anche alla gestione del gruppo fuori dal campo che dona serenità e compattezza, poi i numeri fanno il resto: "Inzaghi ha il miglior attacco del campionato (48 reti) e la seconda miglior difesa (15), tra l'altro imbattuta da cinque incontri, tutti vinti". Cinque vittorie consecutive senza subire reti che si ripetono solamente per la terza volta nella storia recente del club: la prima fu nel 1988/89 (scudetto dei record) e nel 1996 (settimo posto finale). Già oggi, in base al risultato finale di Milan-Napoli, l'Inter potrebbe laurearsi campione d'Inverno con un turno d'anticipo prima del match in programma mercoledì sera contro il Torino, in casa al Meazza, alle ore 18:30.

Tanto dialogo e nuovi dettami, hanno permesso al gruppo di fare ancora un salto in avanti dopo aver acquisito, nella passata stagione con mister Conte, la mentalità giusta per i grandi traguardi. La mano di Inzaghi, che dialoga con tutti, si è vista soprattutto in Europa dove l'Inter è riuscita a tagliare il traguardo degli ottavi di finale (prossimo avversario il Liverpool, recupera qui l'editoriale) superando lo scoglio dei gironi. Il presidente Steven Zhang è molto felice ed ha già messo in cantiere i rinnovi dei dirigenti, insieme a quelli di altri elementi fondamentali della rosa. Ora, in vista dell'ultimo impegno di questo anno solare (attualmente più 3 punti rispetto alla passata stagione), la preparazione riprenderà domani con la possibilità di rivedere tra i convocati Darmian, mentre per Correa se ne riparlerà nel 2022 (leggi qui le possibili scelte del mister).