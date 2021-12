Inter, Barella out col Torino: le possibili mosse di Inzaghi

Inter, per l'ultima gara del 2021 - quella contro il Torino di Ivan Juric - i nerazzurri dovranno fare a meno di un titolarissimo.

Nicolò Barella era infatti diffidato e l'ammonizione giunta ieri nel corso del primo tempo contro la Salernitana gli impedirà di prendere parte all'impegno contro l'altra squadra granata dell'attuale Serie A. Un fallo netto da parte dell'ex Cagliari, che era parso nervoso sin dai primi minuti ed è stato per tale motivo sostituito da Inzaghi ad inizio ripresa. Al suo posto, Vidal.

Ed è proprio il cileno il primo profilo idoneo alla sostituzione di Barella contro il granitico centrocampo di Juric. Il Guerriero per caratteristiche può dire la sua per quantità e qualità, e battagliare con Lukic, Pobega o Mandragora nell'ultima partita dell'anno solare, prima della sosta di Natale. Inoltre Arturo rappresenta il sostituto naturale di Nicolò, data la sua propensione ad offendere ma anche l'abilità in fase d'interdizione.

Il piano B è rappresentato da Roberto Gagliardini; anche lui autore di una discreta prima parte di stagione, l'ex Atalanta ha muscoli e centimetri per dare una mano al centrocampo di Inzaghi. La funzionalità di Gaglia può essere decisiva nelle future scelte di Inzaghi, che in primis ha dimostrato più volte di fare affidamento su di lui. Più staccate le ipotesi Vecino e Sensi: l'uruguagio non è riuscito a far breccia nelle idee tattiche dell'allenatore (nonostante a parole sembrava un centrocampista congeniale a Simone, almeno in estate), mentre l'ex Sassuolo corrisponde ad un identikit troppo simile agli altri due titolari nerazzurri, Brozovic e Calhanoglu, per sperare in una chance dall'inizio.

Idee e possibilità per chiudere al meglio il 2021. Per Barella le vacanze, in ogni caso, sono già iniziate.