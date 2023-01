Inter Napoli, pericolo Kvaratskhelia: mossa tattica per bloccarlo (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli, domani sera in campo al San Siro il big match della sedicesima giornata di campionato con Kvaratskhelia che sarà senza dubbio l’osservato speciale. L’esterno ha impressionato tutti nella prima parte di stagione con 8 gol e 10 assist e ottime prestazioni.’m

Il georgiano, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è un avversario tutto nuovo per i nerazzurri e Inzaghi in questi giorni avrebbe escogitato un piano per provare a fermarlo.

Inter-Napoli, il piano di Inzaghi anti-Kvara

Il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato ad usare la classica gabbia per bloccarlo con il trio che gioca sul versante destro, ovvero Skriniar, Dumfries e Barella.

Tutti e tre avranno un ruolo specifico con Skriniar in particolare che sarà il suo principale marcatore. Dopo toccherà anche a Dumfries e Barella a raddoppiare la marcatura: “l’olandese dovrà far sentire gamba e fisico, il centrocampista sardo dovrà sfruttare dinamismo, rapidità e fiato”.