Inter-Milan, Inzaghi ha le idee chiare: già scelta la formazione (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/05/2023

Inter-Milan, domani alle ore 21:00 andrà in scena al San Siro il secondo atto della semifinale di Champions League. Si riparte dallo 0-2 a favore dei nerazzurri.

A poco più di 24 ore dal fischio di iniziò Simone Inzaghi sembrerebbe già aver scelto l’undici da schierare titolare. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, spiegando che il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi agli stessi scesi in campo mercoledì scorso.

Inter-Milan, Lukaku e Brozovic dalla panchina. Buone notizie per Correa

Nerazzurri dunque in campo con il solito 3-5-2 con il terzetto Darmian, Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco.

In mediana toccherà nuovamente a Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Ancora panchina per Brozovic pronto ad entrare, come all’andata, a partita in corso. In attacco sarà ancora Dzeko il partner di Lautaro Martinez.