Inter, le mosse di mercato. Da Ginter al nuovo centrocampista. E Digne...

Inter, impazzano i primi nomi per il mercato.

La Gazzetta dello Sport, oggi 30 dicembre, ricostruisce i movimenti in casa nerazzurra. In difesa ha preso quota Ginter, in scadenza col Borussia Moenchengladbach. Per il quotidiano nessuna offerta è intrigante per il tedesco, come quella dell'Inter. I segnali sarebbero positivi, la proposta sul tavolo sarebbe un quadriennale da almeno 3.5 milioni.

C'è, poi, un nome a sorpresa, spuntato nelle ultimissime ore. E' Djuricic del Sassuolo. Anche qui si tratta di un parametro zero, caratteristica ormai cara al duo Marotta-Ausilio che continuano a fiutare affari in questo senso. "Filip Djuricic potrebbe accomodarsi il prossimo anno alle spalle dei titolari nerazzurri, soprattutto se dovesse salutare Alexis Sanchez", si legge sulle pagine del quotidiano.

Finita qui? Non proprio. Resiste Onana, già ormai un acquisto virtuale. Per quanto riguarda invece i discorsi immediati: la scelta sarebbe ricaduta su Lucas Digne. Balla l'opzione di obbligo di riscatto sul prestito che l'Everton vorrebbe inserire nell'affare. Ed è caldo pure il nome di Gonzalo Villar della Roma, in caso di ulteriori uscite nel reparto di centrocampo (l'esclusiva di InterDipendenza.Net sul talento in forza al club giallorosso).