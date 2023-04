Inter, le condizioni di Calhanoglu: chiaro il messaggio a Inzaghi (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/04/2023

Inter, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco, partito da titolare nel match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il campo nella ripresa per un problema muscolare.

Secondo le prime impressioni non si tratterebbe di nulla di grave ma soltanto di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno comunque valutate nuovamente nei prossimi giorni.

Inter, Calhanoglu a disposizione contro la Lazio? Ecco cosa filtra

Lo staff medico nerazzurro, riporta la rosea, avrebbe rassicurato il tecnico sulle condizioni del belga e, salvo colpi di scena, dovrebbe essere a disposizione per la sfida a ora di pranzo di domenica al San Siro contro la Lazio.

Sospiro di sollievo dunque per Simone Inzaghi che, ha già dovuto rinunciare al regista turco per diverse settimane, lo avrà a disposizione per questo finale di stagione ricco di impegni.