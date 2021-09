Inter, Inzaghi ribalta tutto negli spogliatoi: il retroscena decisivo

A Firenze, molto probabilmente, vinceranno in pochi. L'Inter ci è riuscita da grande squadra: dopo aver subito nel primo tempo, non ha perso la testa, ha aspettato il calo fisico degli avversari e ha colpito senza pietà (qui potete rivivere la partita).

La 'chiave' di volta è stato Simone Inzaghi che ha 'ribaltato' la situazione negli spogliatoi dopo i primi 45' di gioco. "Abbiamo parlato con toni discreti nell'intervallo e siamo entrati bene in campo" ha detto durante l'intervista a Dazn pochi minuti dopo il fischio finale. Quei 'toni discreti' hanno cambiato volto alla squadra contro la Fiorentina. Anche il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 settembre, sottolinea come Inzaghi "la decide nello spogliatoio, da grande allenatore. L'Inter che esce non è quella che entra" scrive Roberto Perrone nelle pagelle. "Bravo - si legge nella valutazione finale (voto 7) - anche nelle 'non sostituzioni' di Darmian e Dzeko".

Il tecnico ha sottolineato poi come questa "è una vittoria pesantissima perché ottenuta contro un avversario difficile da affrontare. Nella prima mezz'ora - ha ammesso durante la conferenza stampa di fine gara - ci ha creato problemi perché sbagliavamo i passaggi e loro arrivavano primi sul pallone. Siamo stati bravi a riorganizzarci sapendo anche che la Fiorentina non poteva continuare con quel ritmo". Inzaghi ha evidenziato come dopo quanto successo in estate - le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hamiki - "non ci siamo fatti abbattere e abbiamo preso calciatori importanti e funzionali. Si parlava meno di Inter da Scudetto, ma noi non abbiamo smesso di lavorare e adesso dobbiamo continuare così".

A Milano è arrivato un grande allenatore. Se ne erano già accorti i giornali spagnoli dopo la sfida con il Real Madrid. La vittoria di Firenze è un'altra traccia importante...