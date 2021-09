Live, Fiorentina-Inter 1-3: finisce qui, tre punti d'oro per i nerazzurri!

93' - FINISCE QUI! Vittoria enorme dell'Inter, che dopo un primo tempo sottotono, entra in campo con il piglio giusto, ribalta la partita e porta a casa tre punti su un campo che darà grattacapi a più di una squadra in questa stagione. Adesso l'Atalanta!

90' - OCCASIONE INTER! Perisic mette in mezzo dalla destra, Sanchez disturbato, in scivolata, mette di poco a lato!

87' - IVAAAAAN PERIIISIIIIIC! 1-3! Contropiede velenoso per l'Inter, con Gagliardini che serve Perisic il quale deve solo appoggiare la palla a porta vuota

83' - Per l'Inter escono Lautaro e Calhanoglu ed entrano Dimarco e Gagliardini, per la Fiorentina escono Duncan e Bonaventura ed entrano Callejon e Kokorin

81' - Bella combinazione Inter! Sanchez fa il velo per Lautaro che conduce l'azione palla al piede, serve Vecino che spara sulle mani di Dragowski

78' - ESPULSO NICO GONZALEZ! L'esterno argentino subisce fallo da Bastoni e chiedeva un cartellino per il difensore nerazzurro. L'arbitro non lo estrate e il giocatore Viola batte le mani polemicamente. Finisce prima per lui la partita

75' - Dragowski commente un grave errore, Sanchez riceve palla ma manda a lato! Altra occasionissima per l'Inter

73' - Cambio Fiorentina: esce Sottil ed entra Saponara

69' - Altri due cambi per l'Inter: escono Barella e Dzeko ed entrano Vecino e Sanchez

65' - Per l'Inter esce Darmian ed entra Dumfries, per la Fiorentina escono Benassi e Torreira ed entrano Odriozola e Amrabat

64' - COSA HA SBAGLIATO LAUTARO! Calhanoglu serve Barella sulla corsa, il centrocampista nerazzurro la mette in mezzo e Lautaro, liberissimo, fallisce solo davanti a Dragowski un rigore in movimento

61' - Ammonito Darmian per essere entrato in ritardo su Duncan

57' - Lautaro allarga per Perisic che vince un rimpallo, ma calcia a lato! Occasionissima per l'Inter

55' - GOOOOL! EDIN DZEKO LA RIBALTA! Angolo di Calhanoglu, testa di un indisturbato Dzeko e Inter che passa in vantaggio nel giro di 5 minuti!

50' - GOL GOL GOL! PAREGGIA MATTEO DARMIAN! Bel fraseggio in avanti tra Dzeko e Barella, che poi da palla ad un liberissimo Darmian che con il destro trafigge Dragowski!

48' - Vlahovic ci prova dalla distanza, palla alta

46' - Inizia la ripresa!

FINISCE IL PRIMO TEMPO - Inter inesistente, che non è entrata in campo con la testa. La Fiorentina gioca benissimo e mette alle corde i nerazzurri. Vantaggio meritatissimo che sarebbe potuto essere più largo.

45' - Scambio nello stratto tra Perisic e Calhanoglu. Il turco scivola e manda altissimo

41' - Perisic premia Brozovic sulla sinistra, il croato crossa per Lautaro che spara alle stelle

38' - Lautaro prova il fraseggio con Dzeko, ma esce Dragowski

33' - Nico Gonzalez ci prova dalla distanza, blocca senza problemi Handanovic

29' - Prima occasione Inter! Calhanoglu batte il calcio di punizione, ma Dragowski vola e manda in angolo!

27' - Punizione per l'Inter dal limite dell'area

23' - GOL FIORENTINA! Skriniar buca l'intervento su lancio di Biraghi, Nico Gonzalez scappa via e la mette bassa per Sottil che firma il vantaggio Viola

20' - Altra occasione per la Fiorentina con Nico Gonzalez che ruba palla a Barella, parte palla al piede, la cede a Vlahovic che a sua volta scarica per Duncan. L'ex Inter tira un missile indirizzato all'incrocio che va fuori di poco

17' - Ammonito Skriniar per un fallo su Nico Gonzalez. Punizione da posizione molto pericolosa per la Fiorentina!

15' - Tiro dalla distanza di Biraghi, Handanovic vola a salvare il risultato! Dominio Viola!

11' - Ancora un miracolo di Handanovic su Dusan Vlahovic questa volta! Partita molto complicata per la squadra nerazzurra

7' - Ci prova Barella da fuori area, ma la palla viene deviata in angolo

5' - Partita decisamente meglio la Fiorentina. Inter troppo attendista

2' - Subito occasione per la Fiorentina! Vlahovic ruba palla, passa in avanti per Nico Gonzalez e Handanovic salva tuffandosi in avanti sull'argentino

1' - Inizia il match!

Dopo la roboante vittoria di sabato scorso contro il Bologna per 6-1, l'Inter si appresta ad affrontare il primo scontro diretto della sua stagione. La partita contro la Fiorentina di questa sera, sarà un buon indicatore per capire a che punto è la squadra di Simone Inzaghi e quali aspetti saranno da migliorare.

Intanto, di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina: Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez;

All. Vincenzo Italiano.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro;

All. Simone Inzaghi.