Inter, Inzaghi ha in mente una mossa per mettere in difficoltà Klopp

Inter, nel match di domani sera, mercoledì 16 febbraio, i nerazzurri affronteranno il Liverpool.

Il sorteggio è stato beffardo con la squadra di Simone Inzaghi, visto che prima gli aveva consegnato come avversaria l'Ajax, salvo poi essere ripetuto (per la prima volta nella storia), e mettere sulla strada dell'Inter proprio gli inglesi. I pericoli saranno molteplici, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere una chiave per mettere in difficoltà quella che, ad oggi, è una delle squadre più forti d'Europa. L'allenatore nerazzurro potrebbe sfruttare uno dei suoi uomini migliori in questa fase della stagione, ossia Ivan Perisic. Il croato sta vivendo una grande stagione, e domani il suo lavoro potrebbe essere fondamentale. Da quella parte ci sono infatti sia Alexander-Arnold che Salah. L'esterno di Spalato sarà l'uomo chiave per fermare entrambi, visto che il suo lavoro è molto importante anche nella fase difensiva (dove appunto dovrà vedersela con l'egiziano).

Ma non solo. Inzaghi potrebbe scegliere di dargli il compito di attaccare a testa bassa, così da costringere il terzino inglese a rimanere in difesa ed impedirgli di sfoggiare le sue scorribande offensive. In questo modo relegherebbe Alexander Arnold a compiti esclusivamente di protezione, che non rappresentano esattamente la sua specialità, così da poter provare a far male al Liverpool da quella parte. "Lo spunto nell’uno contro uno è rimasto sempre lo stesso, con la capacità quasi unica di poter saltare l’uomo sia per andare sul destro sia sul sinistro, vista l’abilità a calciare forte e preciso con entrambi i piedi. E anche di testa sa farsi valere. Un giocatore completo, tra l’altro anche vice campione del mondo: l’uomo migliore per minare le certezze del Liverpool".

Queste intanto le restanti scelte di Inzaghi per la formazione che scenderà in campo domani. Potrebbe esserci anche una grossa sorpresa in difesa.