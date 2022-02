Inter Liverpool, Bastoni c'è. E Inzaghi pensa alla pazza idea di formazione

Inter Liverpool andrà in scena domani sera, mercoledì 16 febbraio, e sarà il match valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Simone Inzaghi dovrà studiare attentamente le scelte di formazione, visto che ci sono diverse situazioni in ballo. In primis quella riguardante Alessandro Bastoni, che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Il giovane difensore la settimana scorsa, nel match di Coppa Italia vinto contro la Roma per 2 a 0, ha dovuto lasciare il campo al minuto 45 del primo tempo a causa di un infortunio. Ebbene, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci dubbi circa la sua presenza in campo domani sera. Ma non solo. La dirigenza sta anche lavorando per riaverlo in occasione del match contro il Sassuolo di Domenica prossima. Tra giovedì e venerdì, prosegue la rosea, dovrebbe arrivare la risposta sul ricorso contro le due giornate di squalifica.

Secondo il quotidiano però potrebbe esserci anche una grossa sorpresa di formazione in vista della sfida contro gli uomini di Klopp. Stefan De Vrij infatti non sta dando le sufficienti garanzie, ragione per la quale potrebbe essere schierato al suo posto Danilo D'Ambrosio (con conseguente slittamento di Milan Skriniar al centro). A metà campo ci sarà da fare i conti con l'assenza per qualifica di Nicolò Barella (che salterà anche la gara di ritorno). Arturo Vidal sta quindi scaldando i motori: sarà lui il prescelto per rilevare l'ex Cagliari. Infine in attacco Alexis Sanchez sembra essere in vantaggio su Lautaro Martinez per il ruolo di spalla di Edin Dzeko.