Inter, Inzaghi e le parole su Radu e Cordaz. Scelta fatta se Handanovic ko

Inter, c'è curiosità attorno a quello che sarà il portiere oggi contro l'Udinese.

Samir Handanovic non è al meglio, e - come ammesso anche da Inzaghi ieri in conferenza - lo sloveno resta in bilico. Per il capitano nerazzurro decisivi saranno i test di stamattina che confermeranno o meno la sua disponibilità dal primo minuto.

Ma cosa succederebbe qualora Handanovic non ce la facesse? Il Corriere dello Sport rimarca le parole di Inzaghi che, ieri, ha parlato di Radu in modo sereno ('ha la mia totale fiducia. Ionut ha una carriera importante davanti'). Tutte le dichiarazioni di Inzaghi prima di Udinese-Inter.

Parole che son sembrate utili a sgomberare dubbi su un'eventuale candidatura pure del terzo portiere Cordaz che era balenata fra i tifosi dopo l'incidente occorso al collega rumeno contro il Bologna. La storia di Radu: dagli esordi alla 'papera' col Bologna.