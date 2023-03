Inter, Inzaghi al bivio: Zhang è stato chiarissimo (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/03/2023

Inter, in dubbio la posizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiegando che il prossimo match di Champions League contro il Porto potrebbe risultare decisivo.

Zhang vorrebbe a tutti i costi la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea in modo da rendere il marchio Inter ancora più appetibile e affascinante agli occhi del mondo. Lo scudetto sembra ormai sfumato ed è fondamentale a questo punto andare avanti in Champions.

Inter, quarti di Champions decisivi: testa anche al campionato

Zhang, riporta la rosea, vorrebbe anche che la squadra chiuda nel migliore dei modi possibile il campionato, ovvero con un secondo posto cercando di avvicinarsi il più possibile al Napoli.

I diversi passi falsi in campionato hanno senza dubbio condizionato negativamente questa stagione. Nemmeno il solo bis in Coppa Italia potrà bastare ad Inzaghi per guadagnarsi la riconferma. La gara di Oporto sarà dunque decisiva.