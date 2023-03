Inter, il grande colpo per il centrocampo potrebbe non essere utopia

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/03/2023

Inter, la squadra mercato nerazzurra è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina ci sarebbe un nome che viene seguito assiduamente. Si tratta di Frank Kessié. L’ivoriano al Barcellona non sta trovando spazio, e tornerebbe volentieri in Italia dopo le esperienze con Atalanta e Milan.

L’ex compagno Hakan Calhanoglu si starebbe facendo promotore di questa soluzione tramite diverse telefonate. Ci sono ovviamente diversi ostacoli alla buona riuscita della trattativa, ma Marotta è a lavoro per superarli. In primis gli andrebbe trovato spazio nello scacchiere del centrocampo. Marcelo Brozovic sembra sempre più lontano dall’Inter, e a giugno potrebbe esserci l’addio. La partenza del croato libererebbe un posto. Il club spagnolo potrebbe riproporre lo scambio tentato a gennaio. Ma a prescindere da questa soluzione l’Inter vorrebbe provare comunque a strappare Kessié.

Inter, c’è la strategie per arrivare a Kessié

Un ostacolo oggettivo è lo stipendio che attualmente percepisce il giocatore. I 6,5 milioni di euro non possono scendere attraverso il ricorso al decreto crescita. Per avallare questo scoglio l’unica strada percorribile è quella della volontà del giocatore, che pur di tornare in Italia dovrebbe rinunciare a qualcosa in termini economici. Infine andrà imbastita la trattativa con il club.

I nerazzurri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con una valutazione complessiva del cartellino che non dovrebbe superare i 30 milioni di euro. Il Barcellona non avrebbe al momento intenzione di privarsi di Kessié, e chissà che una crescita nei prossimi mesi, soprattutto in ermini di minutaggio, non porti anche lo stesso giocatore a cambiare idea su un’eventuale partenza. Tutto è insomma in evoluzione.