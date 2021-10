Inter, grandi notizie per Inzaghi! Il tecnico e i tifosi possono sorridere

Inter: grandi notizie per Simone Inzaghi. Contro la Lazio domani, sabato 16 ottobre, il tecnico potrebbe infatti avere l'intera rosa a disposizione.

Il mister, nelle scorse ore, temeva che il ritorno in quella che è stata la sia casa per 22 anni potesse avvenire in circostanze non propriamente ottimali. L'Inter infatti rischiava di doversi presentare senza i cinque sudamericani (Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Matias Vecino, Joaquin Correa e Lautaro Martinez), impegnati con le rispettive rappresentative. Inoltre Hakan Calhanoglu ha subito una botta in un match con la maglia della Turchia. Invece, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie.

Innanzitutto Calhanoglu ha superato il lieve infortunio ed è pronto a scendere in campo già dal primo minuto. Inoltre è tornato a disposizione anche Stefano Sensi, che si era infortunato contro la Sampdoria. Anche il suo rientro sarà importante, visto che potrebbe essere schierato (come avvenuto in Inter-Genoa) a supporto della punta (vista la penuria di attaccanti). Ma la vera novità riguarda proprio i cinque sudamericani. La Gazzetta dello Sport riporta che Sanchez (autore nell'ultima gara con il Cile di due assist), Vecino e Vidal (anche lui in grande spolvero), saranno in Italia questa sera (venerdì), e non domani mattina come invece si temeva. Da capire se verranno impiegati o meno. Difficile pensare che ci sia qualcuno capace di sostenere 90 minuti, ma già averli a disposizione per uno scampolo di gara potrebbe essere determinante.

Intanto, nella notte, Lautaro Martinez è andato nuovamente a bersaglio con la maglia dell'Argentina. È stata sua infatti la rete che ha permesso all'Albiceleste di stendere il Perù e di consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione - dietro al Brasile - al Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022. Qui potete trovare il nostro approfondimento.