Inter, serata epica per Lautaro! Inzaghi riceve anche un'altra grande notizia

Inter: Lautaro segna il gol partita contro il Perù e lancia l'Argentina verso i Mondiali di Qatar 2022. Simone Inzaghi riceve anche un'altra grande notizia: nei minuti finali è infatti entrato in campo anche Joaquin Correa che pare, dunque, essersi messo alle spalle il 'guaio' muscolare.

Lautaro è andato in rete - l'ennesima in questo suo incredibile inizio di stagione - al minuto numero 43' su assist di Molina. "Prima di tornare al di qua dell'oceano, Lautaro ha pensato bene di decidere con una capocciata da far svenire il pallone. Micidiale" ha commentato, tramite il suo profilo Twitter, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin. Con questo successo l'Argentina consolida dunque il secondo posto nel girone - dietro al Brasile che ha travolto l'Uruguay per 4-1 - con 25 punti e ormai in mano ha il biglietto per il Mondiale del prossimo anno. Le buone notizie per Inzaghi, l'Inter e i suoi tifosi non finiscono qui. Al minuto numero 85, proprio al posto di Lautaro, è entrato Joaquin Correa: il giocatore pare dunque aver superato l'acciacco patito.

I due argentini rientreranno, nelle prossime ore, in Italia. Difficile dire adesso se saranno o meno protagonisti del big match di domani (sabato 16 ottobre) contro la Lazio. Oltre ai minuti giocati con la maglia dell'Argentina, durante questa 'sosta per le nazionali, dovranno infatti smaltire anche il jet lag. Per questi motivi, Inzaghi sta 'ridisegnando' l'Inter in vista della sfida contro i biancocelesti. In attacco, al momento, ci sarebbe il ballottaggio tra Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic per giocare alle spalle di Edin Dzeko. In questo caso sarà Roberto Gagliardini, che è stato provato nell'allenamento di ieri (giovedì), a ricoprire il ruolo da mezzala sinistra al fianco di Marcelo Brozovic e Nicoò Barella. Qui potete leggere il nostro approfondimento.