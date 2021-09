Inter, 'gol oltre chiunque, Lukaku incluso'. Il dato: mai così bene dal 1950

L'Inter ha abbattuto ieri con una goleada il Bologna. Una sfida magica, e ricca di sorrisi, quella andata in scena nel pomeriggio festoso di San Siro (l'analisi della partita, clicca qui). La squadra di Inzaghi ha divertito e si è divertita, trascinata dai suoi uomini migliori. Oggi La Gazzetta dello Sport rimarca: "La fioritura di Dumfries e l'eccezionale senso di Lautaro per il gioco e per la rete. Brozovic gran direttore d’orchestra e Dzeko doppiettista, a dimostrazione che ci possono essere gol oltre chiunque, Lukaku incluso".

Sì, perché l'Inter dà ormai la sensazione di aver superato Big Rom, e di poter vivere di collettivo. E l'Inter, rimarca il giornale aveva creato tanto anche contro il Real Madrid, al di là del risultato. Lì, però, la sfortuna e l'imprecisione avevano fermato i nerazzurri, ieri - invece - assolutamente protagonisti e cinici sotto rete.

C'è un dato, spiegato dal quotidiano oggi, che racconta la forza di una squadra che da mesi impone il suo ritmo. Da 23 partite consecutive l’Inter va a segno in Serie A: solamente nel 1950 i nerazzurri hanno fatto meglio. Allora, era stata raggiunta la quota di 24 gare di fila in rete.