Inter, due sacrifici e tre innesti: sarà rinnovamento (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/12/2022

L’Inter potrebbe cambiare non poco il suo look nella prossima stagione. Sarebbero, stando alle indicazioni odierne de La Gazzetta dello Sport, diverse le mosse in ballo per autofinanziarsi (tagliando il monte ingaggi, ringiovanendo la rosa) e, comunque, non perdere la competitività della rosa.

Non solo Dumfries. L’olandese, conferma il quotidiano, è l’indiziato numero uno a partire. Due squadre su di lui, entrambe big della Premier: il Chelsea (in pole), ma anche il Manchester United. Finita qui? Non proprio. Dal giornale arrivano allarmi estesi a tutti i reparti. Dipenderà, certo, dalle offerte, ma nessuno è inamovibile. Barella, Brozovic e Calhanoglu, ma anche Lautaro. I sacrifici, dunque, potrebbero anche essere due. Interessante la posizione in particolare dell’argentino su cui non c’è più la clausola rescissoria dopo l’ultimo rinnovo e su cui l’Inter potrebbe vacillare a fronte di un’offerta da 100 milioni.

Inter, può cambiare tanto. Chi sono gli obiettivi di Marotta

Per, forse, due cessioni, naturalmente anche qualche acquisto. Il primo nome – scrive il giornale – è Marcus Thuram, impegnato con la Francia nei Mondiali appena conclusi. “Marcus può giocare in tante posizioni dell’attacco mantenendo lo stesso rendimento elevato. Prima o seconda punta, ma anche esterno di un tridente. Viene dalla miglior stagione in carriera, per questo l’Inter si è già portata avanti col giocatore, sondandogli agenti e garantendosi il gradimento di Marcus”, si legge oggi.

Non solo l’attaccante. Sul taccuino c’è anche Musah per il centrocampo e Scalvini per la difesa. Quello sull’atalantino sarebbe un investimento assolutamente in linea col progetto nerazzurro.