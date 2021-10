Inter, chi in porta? Handanovic e Onana: la società ha deciso

Inter, tiene banco la questione portiere. Handanovic o Onana? La Gazzetta dello Sport fa il punto.

Il quotidiano torna oggi sui programmi nerazzurri. Dall'orgoglio del capitano, al nuovo che avanza nei pensieri dei dirigenti. La materia è fluida. "Il capitano è stato fondamentale sia a Firenze sia a Reggio Emilia ed è rientrato di prepotenza nel gruppo dei portieri “porta punti”, scacciando i cattivi pensieri e i malumori di una parte della tifoseria", la riflessione.

E in effetti Handanovic continua ad alternare partite di ottima caratura, ad altre con qualche incertezza. Il dibattito resta aperto. Per il giornale, l'attuale sarà però certamente l'ultima stagione dello sloveno da titolare dell'Inter. La scelta, di fatto, è compiuta. Ma chi sarà il portiere del futuro? Idee chiare. "Onana, come Handanovic (che potrebbe restare da vice), ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di firmare per una nuova squadra dal prossimo 1 febbraio: salvo sorprese, la nuova destinazione sarà Milano, sponda nerazzurra. L’accordo con l’Inter è già stato trovato e sarà reso ufficiale dopo il mercato di riparazione. L’Inter aveva ragionato nelle scorse settimane sull’ipotesi di anticipare già a gennaio l’arrivo di Onana, ma le recenti prestazioni di Handanovic hanno convinto il club ad andare avanti col capitano".

Non cambierà nulla, insomma, nell'immediato (è a centrocampo che potrebbe arrivare, invece, il colpo, clicca qui). Ma fra qualche mese sarà rivoluzione. Uno scenario in evoluzione, ma apparentemente molto ben impostato. Intanto, tra mille voci, l'orgoglio di Handanovic non di discute (clicca qui per leggere il nostro approfondimento sui numeri del portiere).