Inter, Calhanoglu e Barella: solo uno recupera per martedì. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 08/01/2023

Inter, nella serata di ieri la nota dolente non è stata solo il risultato (un 2 a 2 che frena i nerazzurri nei sogni di rimonta per lo Scudetto). Simone Inzaghi ha infatti dovuto fare i conti con due infortuni, che hanno colpito Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Due perni del centrocampo che sono stati costretti a lasciare il campo prima dello scadere del tempo di gioco.

Una brutta notizia aggravata dal fatto che il mese di gennaio vedrà l’Inter (come le altre squadre di serie A) affrontare un autentico tour de force. Per questa ragione avere tutti gli elementi a disposizione rappresenta un fattore determinante. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha analizzato le due situazioni, svelando come solo uno dei due sarà presumibilmente a disposizione per la gara di martedì sera contro il Parma.

Inter, le condizioni di Barella e Calhanoglu

Stando alla rosea le condizioni del turco sarebbero più gravi, e per questa ragione il centrocampista non sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia. “Si tratterebbe di un affaticamento muscolare che difficilmente gli permetterà di essere in campo dopodomani sera al Meazza contro gli emiliani.”

Barella invece sta molto meglio, e la sua presenza nel prossimo impegno non sembra essere assolutamente in dubbio. “Per quanto riguarda il centrocampista sardo, invece, secondo le verifiche effettuate dallo staff medico subito dopo la partita, non si tratterebbe di nulla di importante che possa impedirgli di essere a disposizione del tecnico.”