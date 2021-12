Inter, 40 giorni di fuoco per i nerazzurri: il piano per il 2022

Inter, si studia il piano per il 2022: 40 giorni intensi per i nerazzurri.

Simone Inzaghi si gode la prima posizione in Serie A, ma con un occhio guarda già all'anno nuovo: il 2022 (leggi qui i numeri del tecnico fino ad ora). Ebbene sì, ancor prima dell'ultimo impegno casalingo contro il Tornio (match in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30), il tecnico nerazzurro insieme al suo staffa sta valutando ed organizzando la ripresa che avrà luogo il 6 gennaio con la partita in trasferta a Bologna. Quaranta giorni di fuoco, fino alla prima sfida al Liverpool del 16 febbraio, che metteranno a dura prova sia fisicamente che mentalmente i nerazzurri.

Come spiega quest'oggi (domenica 19 dicembre 2021, ndr) da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri stanno ragionando sull'organizzazione della prossima parte di stagione che, oltre alla Serie A ed alla Champions League, vedrà andare in scena anche la Coppa Italia trofeo caro ad Inzaghi: "Un lavoro atletico che consenta di mantenere uno stato di forma costante per tutta la stagione. La linea guida è proprio questa: limitare il più possibile gli alti e bassi, non serve essere al 100% in un periodo per poi scendere sotto soglia il mese successivo. Il resto è un aggiornamento continuo, un lavoro che non si programma ma che si modella di volta in volta. Primo punto: sedute personalizzate".

Questa dunque la prima idea dello staff tecnico che, diversamente da quanto facevano il duo Conte-Pintus - come spiega la rosea -, pone maggiore attenzione sul lavoro da far svolgere singolarmente ad ogni calciatore. Seguono turnover e gestione delle forze di ogni singolo giocatore grazie alla rosa lunga a disposizione. Il nuovo calendario "asimmetrico" - varato in questa stagione - ha in serbo 40 giorni di fuoco per i nerazzurri che, dalla ripresa del 6 gennaio fino al big match degli ottavi di Champions League contro il Liverpool di Klopp (in casa, 16 febbraio), affronterà 4 big della Serie A in rapida successione: Lazio (in casa, 9 gennaio), Atalanta (trasferta, 16 gennaio), Milan (in casa, 06 febbraio) e Napoli (trasferta, 13 febbraio). Gran parte della lotta scudetto si potrà dunque già decidere nelle prime giornate dell'anno nuovo con l'inserimento, in data 12 gennaio, della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il girone tradizionale sarebbe stato più "morbido", ma ormai non si può più cambiare (leggi qui le parole di Inzaghi in merito al calendario).