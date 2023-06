Dzeko Inter, il bosniaco valuta un’altra offerta: un vecchio obiettivo per sostituirlo (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 12/06/2023

Dzeko Inter, futuro incerto per l’attaccante che potrebbe salutare Milano e la Serie A in estate. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno e al momento il suo rinnovo sembrerebbe difficile.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiegando che i nerazzurri vorrebbero trattenerlo ma non sembrerebbero disposti ad andare oltre ad un contratto annuale con un ingaggio massimo da 3,5/4 milioni di euro. Cifra più bassa rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente.

Dzeko Inter, occhio al Fenerbache: rispunta Scamacca

L’attaccante, che il prossimo marzo compirà 38 anni, vorrebbe un contratto più lungo e starebbe valutando anche un’altra offerta, ovvero quella del Fenerbache. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale.

Con l’eventuale addio di Dzeko, i nerazzurri saranno costretti a virare su un altro attaccante. Secondo la rosea, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero puntare su Gianluca Scamacca. L’ex Sassuolo, reduce da una stagione deludente al West Ham potrebbe arrivare con la formula del prestito ma occhio alla concorrenza. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma.