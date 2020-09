Conte Inter, nuove idee tattiche per la ripartenza in Serie A (GdS)

Conte Inter, il tecnico si prepara per l'esordio in campionato che avverrà sabato prossimo contro la Fiorentina - che ieri ha vinto con la rete di Castrovilli - e pensa a nuove idee tattiche. La sfida di ieri pomeriggio contro il Pisa ha permesso al tecnico leccese di studiare delle nuove soluzioni dovendo anche fa fronte all'assenza - per la prima di campionato - di alcuni elementi.

Infatti come riporta la rosea stamani l'Inter ieri - per mano del suo mister - avrebbe adottato due soluzioni tecniche che con molta probabilità potremmo rivedere sabato sera: Bastoni centrale ed Ivan Perisic a tutta fascia sull'out di sinistra. Il primo, complice l'assenza per squalifica di De Vrij ed un piccolo fastidio alla coscia patito in allenamento da Ranocchia, potrebbe partire centrale nel trio arretrato. Quindi non più una collocazione in zona mancina, che con molta probabilità verrà occupata da Kolarov.

Per quanto invece riguarda il croato, quest'ultimo è stato riproposto per la seconda volta consecutiva esterno sinistro - a tutta fascia - nel 3-5-2 di Conte sfruttando la sua velocità sia in fase offensiva che in quella offensiva: "Chissà che non sia un modo per reintegrare pienamente chi l’estate scorsa fu escluso dal progetto e un mese fa ha alzato la Champions con il Bayern" scrive la Gazzetta dello Sport. Il numero 14 potrebbe rappresentare un'ottima pedina nello scacchiere contiano per la sua attitudine agli assist e ai gol in fase d'attacco, ma anche per i suoi ripiegamenti. Non resterà che attendere meno di una settimana per capire quali saranno le scelte del mister per l'esordio ufficiale in Serie A.