CDS - Inter, a gennaio si punta sui colpi futuribili: i profili nel mirino

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, svela le intenzioni dell'Inter sul mercato di gennaio. La società nerazzurra lavorerà intensamente per accontentare Antonio Conte, puntando tutto su un rinforzo futuribile (non un ultra trentenne) per il centrocampo e poi rimpiazzando i giocatori che non rientrano più nel progetto (Borja Valero) o che non hanno reso secondo le aspettative (Vecino e Politano).

"Marotta ha confermato che, come già successo con le operazioni Sensi e Barella, anche in futuro ci sarà particolare attenzione a nuovi innesti italiani in rosa. Non ha fatto i nomi di Chiesa, Tonali (che sarà “spiato” stasera con attenzione), Castrovilli e Lorenzo Pellegrini, tutti obiettivi più o meno di rilievo, ma le linee guida rivelate stavolta agli azionisti sono chiare: «Nella scorsa estate abbiamo creato un gruppo forte, solido e con un’anima italiana importante.

Secondo le mie esperienze precedenti quella italiana è una componente fondamentale per accrescere il senso di appartenenza e coesione. L’Inter deve tornare a essere una squadra con uno “zoccolo duro” italiano che ci consenta di avere una matrice culturale ben definita sulla quale innestare talenti internazionali e i giovani del nostro vivaio». Un’indicazione da tenere a mente sia per gennaio sia per giugno”.