Calhanoglu allo scoperto. Regista o mezzala? C’è la scelta del turco

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 03/03/2023

Calhanoglu e l’Inter: avanti tutta. Il centrocampista turco sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione da quando è in Italia. Maturo ed estremamente continuativo, l’ex Milan sta giocando per giunta in un ruolo nuovo, senza arrestare di un millimetro il suo percorso rettilineo.

Un leader, Calhanoglu, anche nello spogliatoio, e una guida sicura in mezzo al campo per i compagni. In un’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, il calciatore chiarisce su quale sia la sua posizione preferita in campo. Parole che inevitabilmente mettono luce su una prospettiva che potrebbe anche durare nel tempo.

Calhanoglu e il ruolo. Il turco, al top, dice tutto

“Dovunque mi metteranno, darò il massimo. Poi già in nazionale giocavo da regista e il mio procuratore mi ha sempre detto: “Quello è il tuo ruolo…”. Le sue parole mi sono rimaste in testa: per questo mi vedo più davanti alla difesa, non a caso il mio idolo era Pirlo…”, le dichiarazioni.

Calhanoglu approfondisce: “Grazie a Inzaghi mi sono completato in questa posizione, soprattutto dal punto di vista difensivo. Orami esalta anche il duello fisico: sarò più lontano dalla porta e tirerò di meno, ma riesco a

controllare la partita, il ritmo, e aiutare i compagni da dietro. Poi un gol può sempre arrivare, come a San Siro con il Barcellona…”.