Mercato Inter, difensore cercasi: grossa novità per il giovane talento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/03/2023

Mercato Inter, piace sempre e molto Giorgio Scalvini. La prossima estate, per la dirigenza nerazzurra, sarà fatta di grandi salti mortali. Infatti, oltre a dover raggiungere la quota d’attivo oramai divenuta solita, in viale della Liberazione avranno il compito di rifondare la difesa nerazzurra per la prossima stagione.

Tanti giocatori lasceranno Milano, specie nel reparto arretrato. Ed è per questo che il focus di Marotta e Ausilio si sta spingendo verso quel reparto. Ci sono tanti calciatori che piacciono parecchio alla dirigenza, ma ce n’è uno su cui i nerazzurri non vogliono assolutamente mollare la presa in vista della prossima estate.

Mercato Inter, Giorgio Scalvini sempre in cima alla lista dei desideri: c’è la novità per le prossime settimane

Scalvini, dunque, rimane un nome spendibile per la squadra nerazzurra del futuro. Un giocatore giovane, forte e futuribile che potrebbe aprire un nuovo corso. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, la cifra richiesta dall’Atalanta, ad oggi, è proibitiva. Gli orobici, infatti, chiedono circa 45 milioni di euro per separarsi dal proprio gioiello.

Marotta e Ausilio non possono spendere quella cifra ed è per questo che nelle prossime settimane è previsto un incontro con la società nerazzurra per capire se ci possa essere la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica tra i giovani talenti del vivaio interista. Insomma, l’Inter non vuole mollare per Scalvini, anche se arrivare a lui è davvero parecchio complicato. Vedremo se questi incontri sortiranno l’effetto sperato oppure se ci si dovrà concentrare su altri obiettivi per la prossima stagione.