Bologna-Inter, la moviola: male Orsato, manca un rigore (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/02/2023

Bologna-Inter, all’indomani del match del Dall’Ara terminato per 1-0 a favore dei padroni di casa il Corriere dello Sport ha bocciato la prestazione dell’arbitro Orsato.

Il quotidiano ha valutato la prova del direttore insufficiente dandogli un 5 in pagella. Errore da matita rossa per il rigore non concesso al Bologna sul tocco di braccio in area di rigore di Darmian. Si tratterebbe di un errore doppio, in quanto ha deciso di non concederlo anche dopo aver rivisto l’azione al VAR per valutare il fuorigioco di Dominguez.

Bologna Inter, giusto annullare il gol a Barrow, rete di Orsolini regolare

Per quanto riguarda la rete annullata a Barrow nel primo tempo, la squadra arbitrale ha preso la decisione giusta in quanto Dominguez era sulla linea della visione di Onana.

Regolare la rete di Orsolini dato che Acerbi lo teneva pienamente in gioco al momento del lancio di Schouten.