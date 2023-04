Inter, rissa allo Stadium, Costacurta fuori dal coro

di Redazione, pubblicato il: 05/04/2023

(Inter) I commenti degli addetti ai lavori alla rissa al termine di Juventus Inter stanno sollevando enormi polemiche tra la tifoseria nerazzurra. Molti opinionisti hanno puntato sull’esultanza provocatoria di Lukaku anzichè sulle offese razziste piovute su di lui dalla curva bianconera. Addirittura sulle reti Mediaset si è sentito parlare di “giocatori abituati, che hanno le spalle larghe” giustificando dunque l’atteggiamento incredibile dei sostenitori juventini. Altri hanno parlato di Inter e Lukaku troppo nervosi.

Uno dei pochi a non allinearsi e ad interpretare correttamente quanto avvenuto è stato Billy Costacurta su Sky Sport.

“Lukaku è in ripresa, ritengo che si sta comportando bene – quella del centravanti dell’Inter è un’esultanza che aveva già fatto in Nazionale, e ha un significato personale. Finché non offende nessuno, non mi sembra il caso di far nascere quella rissa che si è scatenata a fine partita. Personalmente l’ho trovata inopportuna”.