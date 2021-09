Inter Women, rinviata per Covid-19 la sfida contro la Roma

INTER WOMEN- E' stata rinviata la partita in programma domenica 26 settembre contro la Roma per Covid. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a far scattare l'allarme è stato il numero che riguarda più di un soggetto positivo in rosa. Ancora non sono noti, però, i nomi delle giocatrici coinvolte.

La partita contro la squadra giallorossa è stata dunque rinviata ma non è stata ancora definita la data sul possibile recupero.

Il club nerazzurro ha ufficializzato la notizia mediante questo comunicato:

"FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile".

Le ragazze di Rita Guarino sono a quota 9 punti e condividono la classifica con Juventus, Milan, Sassuolo e Roma. La partita di domenica sarebbe stata molto importante proprio per la classifica perché avrebbe permesso a una delle due formazioni di allungare e di vincere uno scontro diretto. Contro l'Empoli era invece maturare la vittoria con un netto 1-4 in trasferta siglato dalle reti di Pandini,Karchouni, Marinelli e Bonetti.