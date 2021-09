Inter Women - Le ragazze ingranano la terza: Empoli battuto 1-4

Continua la marcia delle nerazzurre che escono vittoriose dalla trasferta in terra toscana imponendosi con un netto 1-4 sulle Empoli Ladies. Quarto posto consolidato a punteggio pieno.

Già nel primo tempo le nerazzurre di mister Rita Guarino conducevano per 0-3 grazie alle reti di Marta Pandini (al 10' del primo tempo), Ghoutia Karchouni (riore realizzato al 20') e la solita Gloria Marinelli al 28'. Una partita dominata dall'inizio alla fine, nonostante una percentuale quasi equivalente nelle azioni d'attacco (10 vs 11) e nella precisione dei passaggi (75% vs 73%). Non c'è stato, da parte delle nerazzurre, il consueto dominio nel possesso palla con le ragazze di mister Ulderici che hanno avuto la meglio con il 58%.

Nella ripresa è arrivata la quarta rete di Tatiana Bonetti al 47' alla quale è seguito poi il gol delle Empoli Ladies firmato da Bianca Giulia Bardin al 62'. Rigore sbagliato, per il possibile 2-4, dell'attacante Asia Bragonzi all'86' dopo un fallo della centrocampista nerazzurra Lisa Alborghetti. Un'Inter Women che si porta così ad 8 gol fatti ed uno solo subito in tre match - con una precisione del 50% in quest'ultimo (12 tiri totali con 6 nello specchio) - viaggiando a punteggio pieno insieme al Milan (che ha battuto la Lazio), alla Juventus (vittoriosa contro il Verona) e alla Roma. Il divario delle prime cinque, tra le quali rientra pure il Sassuolo, inizia già a farsi sentire con un +6 sulla sesta in classifica.

Proprio le giallorosse saranno il prossimo avversario delle nerazzurre nella sfida in programma domenica 26 settembre 2021 alle ore 14:30 in casa. Sarà la prima partita contro una rivale a pari punteggio che potrà dire di più sull'attuale stato di forma delle ragazze di Rita Guarino che stanno viaggiando ad altissimi ritmi in questa prima parte di campionato.