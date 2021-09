Inter Women - Gironi, convocazioni e la strada verso Empoli

Una settimana movimentata per le nerazzurre di mister Rita Guarino che, tra le convocazioni in Nazionale e l'annuncio del girone di Coppa Italia, stanno limando gli ultimi dettagli in vista della trasferta di domani (domenica 12 settembre 2021, ndr) in terra toscana. Infatti l'Inter Women sarà impegnata, alle ore 17:30, sul campo dell'Empoli Ladies attualmente settime in classifica con una vittoria ed un pareggio nelle prime due (2 gol fatti e 5 subiti). Le nerazzurre vogliono continuare nella loro striscia di vittorie, cercando anche di mantenere l'ottimo trend del clean sheet (porta inviolata).

Ma torniamo a noi per raccontare quanto successo in questa settimana milanese. In ordine temporale sono giunte prima le convocazioni per le Nazionali maggiori che hanno visto il commissario tecnico dell'Italia, Milena Bertolini, chiamare a rapporto il portiere Francesca Durante e l'attaccante Gloria Marinelli - in grande stato di forma ultimamente - per i prossimi match, validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, previsti per il 17 settembre (Italia-Moldavia a Trieste) ed il 21 (Croazia-Italia a Karlovac). Non è finita qui. Infatti hanno ricevuto la chiamata anche Henrietta Csiszàr (Ungheria) - per i match contro Spagna e Scozia - e Anja Sønstevold (Norvegia) per le gare contro Armenia e Kosovo.

Successivamente, come riporta ancora il sito ufficiale inter.it, sono poi giunte le convocazioni - per lo stage di TIrrenia - dell'Under 23 femminile guidata dal ct Selena Mazzantini che hanno visto essere chiamate in causa diverse nerazzurre da Beatrice Merlo a Marta Pandini, passando per Alice Regazzoli e Bianca Vergani. Un vivaio ricco di talento, quello nerazzurro, che da diverso tempo fa affidamento sul settore giovanile per rafforzare la rosa della prima squadra. Non a caso, tutte le calciatrici menzionate, sono ormai in pianta stabile sotto le direttive di mister Guarino.

Concludiamo con l'annuncio del girone di Coppa Italia, arrivato ieri (venerdì 10 settembre 2021, ndr), che vedrà le nerazzurre teste di serie nel Girone D insieme a San Marino e Pro Sesto. Il primo match vedrà impegnate le nerazzurre sabato 20 novembre, alle ore 14:30, contro la Pro Sesto e successivamente domenica 19 dicembre, sempre alle 14:30, contro San Marino. La formula prevede che le 24 squadre impegnate (50% di Serie A e 50% di Serie B) disputeranno inizialmente due match ciascuna - nelle tre giornate del girone - e la prima classificata potrà accedere ai quarti di finale.

Cresce l'attesa e le nerazzurre, visto quanto dimostrato fino ad ora, sicuramente non si faranno trovare impreparate.