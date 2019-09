Inter premiata ai Grassroots Awards: la nota del club

L'Inter viene premiata ai Grassroots Awards. Il club targato Suning ottiene un premio in seguito al successo dei progetti legati al settore giovanile. Altro riconoscimento ricevuto, dopo quello assegnato dalla FIGC.



Ecco quanto appreso da Inter.it:



"Un altro importante riconoscimento per il Settore Giovanile dell’Inter che, nell’ambito dei Grassroots Awards 2019, ha ricevuto dalla UEFA il "Silver Prize - Best Professional Club”. Scuole Calcio, Inter Grassroots Program e Centri di Formazione vedono ancora una volta certificata la propria eccellenza dopo il premio ricevuto a giugno dalla FIGC".