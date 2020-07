(ID) Tonali Inter, operazione chiusa: mancano solo le firme

Tonali all'Inter è un'operazione di mercato che si chiuderà. Nessun problema per l'arrivo a Milano del centrocampista del Brescia. Da tempo il club nerazzurro ha l'accordo con il giocatore. Tonali ha scelto l'Inter, la possibilità di crescere e lavorare con l'allenatore Conte e avere spazio nell'undici titolare.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva un aggiornamento sulla situazione. Non c'è nessun problema nella trattativa con il Brescia, l'accordo c'è, operazione che si dovrebbe chiudere a 30 milioni di euro più 10 di bonus, come vi abbiamo raccontato il 23 giugno scorso. Mancano solo le firme per il passaggio di Tonali all'Inter.