(ID) Tonali Inter, Marotta prepara l'offerta: le cifre dell'operazione

L'Inter vuole chiudere in tempi brevi l'arrivo a Milano di Tonali. Pronta l'offerta per portare in nerazzurro il giovane centrocampista. Le cifre

Tonali all'Inter, Marotta prepara l'offerta da presentare al Brescia. Il dirigente nerazzurro vuole chiudere in tempi brevi questa operazione di mercato. Da tempo c'è l'ok del centrocampista, ora i due club devono trovare l'intesa economica. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto ulteriori dettagli sulla trattativa tra Inter e Brescia. I nerazzurri preparano un'offerta di 30 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Una cifra inferiore rispetto ai 50 milioni richiesti da Cellino, ma l'accordo dovrebbe arrivare. Con il probabile arrivo di Tonali all'Inter, nella prossima stagione il centrocampo nerazzurro avrà un rinforzo in più. Indispensabile visti i tanti impegni ravvicinati, qualità e quantità a disposizione di Conte.