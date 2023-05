ID – Cosa fare con i giovani in prestito? Le intenzioni dell’Inter su Stankovic, Oristanio, Mulattieri e Fabbian

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/05/2023

ID – L’Inter inizia a pianificare il futuro dei propri giovani in prestito. Da sempre, la società nerazzurra, ha avuto tra le fila del proprio settore giovanile, ragazzi che si sono sempre messi in mostra o in maglia nerazzurra oppure in altre esperienze. Anche in questa stagione è stato così, con tantissimi ragazzi che sono andati a farsi le ossa in prestito per acquisire minuti ed esperienza, per poi essere valutati ed, eventualmente, aggregati alla prima squadra – come accaduto la scorsa stagione con Dimarco.

Su tutti, ci sono quattro giovani ragazzi su cui la dirigenza nerazzurra ha spostato il proprio mirino e su cui si stanno facendo dei ragionamenti, per capire se puntare o meno su di loro.

MULATTIERI – In primis, l’attaccante neo-promosso in Serie A con la maglia del Frosinone, con cui ha segnato ben 12 gol in campionato, Samuele Mulattieri. L’ex Spezia, infatti, si è messo in mostra con le sue prestazioni e su di lui ci sono gli occhi di tantissime società della massima serie. In viale della Liberazione sono molto contenti di quanto fatto e proprio visti i tanti interessi, si potrebbe propendere per una cessione a titolo definitivo. Il prezzo, ad oggi, è stato fissato a circa 7-8 milioni di euro. Chi busserà alla porta di Marotta e Ausilio, dovrà presentarsi con questa cifra per avere con sè l’attaccante.

ORISTANIO – Un altro elemento che ha trovato molta continuità è stato Gaetano Oristanio. Il trequartista è ad un passo da una clamorosa ed insperata salvezza con la maglia del Volendam. Un giocatore che ha fatto molto bene e che è molto apprezzato dall’ex Inter, Jonk, oggi tecnico della squadra olandese. Anche per lui, non mancano gli interessi, soprattutto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, pare che il Bologna stia pensando a lui per la prossima stagione. L’Inter, a fronte di un’offerta molto interessante, potrebbe decidere di lasciar partire il ragazzo e racimolare soldi freschi.

STANKOVIC – Altro giro, altro giocatore che si è distinto con la maglia del Volendam. Dopo la scorsa stagione passata a fare il titolare nella seconda serie olandese, il figlio d’arte è stato uno dei migliori portieri dell’Eredivisie e si è distinto particolarmente per la sua grande presenza tra i pali. In base alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’Inter sarebbe intenzionata a puntare su di lui, ma l’idea principale non è quella di tenerlo come secondo portiere, ma di provare a fargli fare un’esperienza in prestito, vista la continuità che sta avendo.

FABBIAN – Ultima situazione da analizzare è quella di Fabbian. La mezz’ala, quest’anno, è stata grande protagonista in prestito con la maglia della Reggina con la quale ha segnato la bellezza di 8 reti in campionato. Filippo Inzaghi non rinuncia mai a lui e l’Inter è intenzionata a puntarci per il futuro. Occhio, però, il giocatore potrebbe essere valutato in ritiro da Simone Inzaghi prima di prendere qualsiasi decisione. Ma l’opzione nuovo prestito, stavolta in Serie A, non è affatto da scartare. Poi, certo, se dovesse arrivare un’offerta indecente, ci si penserebbe su. Ma l’intenzione primaria è quella di puntare sul classe 2003.