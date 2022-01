Inter, dato incredibile. Non accadeva in Serie A dal 1994/95

Inter, sicuramente il rammarico per lo 0-0 ottenuto a Bergamo c'è, ma non possono certo mancare lati positivi.

Contro uno degli attacchi più prolifici del campionati, infatti, è arrivato l'ennesimo clean sheet per Samir Handanovic; ormai il quarto di fila in trasferta come evidenziano i dati Opta. Ai nerazzurri non era mai accaduto nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A. 2-0 a Venezia, 3-0 a Roma, 5-0 alla Salernitana e il pari di ieri, oltre alla gara non disputata a Bologna.

In generale nelle ultime 8 partite i nerazzurri hanno subito soltanto la rete di Ciro Immobile, per altro viziata da un marchiano errore della difesa. Merito sicuramente di Samir Handanovic nel caso della gara contro Gasperini, in cui è risultato il migliore in campo con parate assolutamente decisive. Ma anche di una difesa sempre più collaudata e sicura di sé, nonostante talvolta le assenze.

Ieri in campo ad esempio era presente D'ambrosio in luogo di De Vrij, ma quasi nessuno sembra essersene accorto. La crescita esponenziale di Bastoni, le certezze di Skriniar, ma anche un centrocampo che viene spesso e volentieri ad aiutare, specie con Marcelo Brozovic. Tutti meriti di Simone Inzaghi, straordinario nel costruire una squadra propositiva in attacco ma altrettanto solida dietro.

Due punti - probabilmente - rosicchiati dal Milan, ma il fortino nerazzurro è più stabile che mai.