Inter, Conte aggancia un altro record: 13 vittorie consecutive a San Siro

L'Inter ritorna a trionfare dopo i recenti pareggi esterni contro Napoli e Spezia, battendo il Verona per 1-0. Dopo aver raggiunto la serie di 9 vittorie consecutive - interrotta poi a quota 11 - che non si verificava dal 2007, quando alla guida dei nerazzurri c'era Roberto Mancini, Conte quest'oggi ha eguagliato un altro record.

“L'Inter ha vinto 13 incontri casalinghi di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza ci era riuscita nel Maggio del 2011. Inarrestabile”. Così ha scritto su Twitter OptaPaolo. Adesso i nerazzurri avranno quindi la possibilità di stabilire un nuovo record tra 2 settimane contro la Sampdoria, partita che potrebbe decidere anche definitivamente le sorti del campionato.