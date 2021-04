Countdown Scudetto - Inter: ancora 9 punti, tutti alla portata

L'Inter rallenta ancora ma la sconfitta interna del Milan con il Sassuolo lascia la squadra di Antonio Conte a 9 punti dallo scudetto. Dopo la strepitosa cavalcata di undici successi consecutivi all'inizio del girone di ritorno, Lukaku e compagni hanno bissato al Picco l'1-1 di Napoli. E di nuovo il tutto in rimonta.

LA QUOTA SCUDETTO - Con sei giornate ancora da giocare, quindi con un totale di 18 punti in palio, se l'Atalanta -stasera contro la Roma- le vincesse tutte, alla capolista basterebbe comunque fare 9 punti per vincere il titolo. Con un arrivo a pari punti (85) infatti peserebbe lo scontro diretto, autografato da Skriniar nel ritorno. Se invece la Roma riuscisse a bloccare Zapata e compagni, all'Inter di punti ne basterebbero 8.

9 PUNTI ALLA PORTATA - I nerazzurri domenica hanno il Verona in casa, contro una squadra piuttosto in caduta libera, mentre sabato 1 maggio saranno ospiti a Crotone, con un Cosmi rassegnato. Il 9 maggio infine c'è Inter-Sampdoria, nella stessa giornata in cui Juventus e Milan si toglieranno punti nello scontro diretto. L'obiettivo è fare tra i 7 ed i 9 punti, tutti alla portata, prima del finale comunque complicato contro Roma e Juventus, chiudendo poi con l'Udinese.

Inter, è davvero tutto nelle tue mani.