Inter, la moglie di Acerbi risponde a insulti e minacce

di Redazione, pubblicato il: 27/03/2024

(Inter) Francesco Acerbi assolto dalla Procura Federale, nessuna prova che abbia rivolto insulti razzisti a Juan Jesus. La sentenza arriva dopo 10 giorni di polemiche e di pronostici di squalifiche pesantissime per il difensore nerazzurro.

Giorni difficili anche per la sua famiglia, al centro come accade in questi casi della valanga di insulti sui social.

Dopo la sentenza la prima a rispondere è stata Claudia Scarpari, moglie di Acerbi che nella vita fa l’avvocato.

Il suo post su Istagram è duro e chiarissimo: “Ora sciacquatevi la bocca! Brindo a chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei miei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni. Cin cin, ne avete bisogno”.