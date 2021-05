Zhang e la squadra: ecco la parola chiave. Con Conte un lungo abbraccio

Tornato pienamente a Milano nel mondo Inter, Zhang ha ieri incontrato la squadra. Momenti utili per dar la carica nel rettilineo finale verso l'obiettivo Scudetto.

Manca poco. "Storia" la parola chiave dei discorsi di Zhang, che ha rimarcato l'appuntamento decisivo e da non mancare, come spiegato oggi dalla ricostruzione de La Gazzetta dello Sport.

Poi il lungo abbraccio con Conte: Zhang si è intrattenuto col tecnico, che non vedeva evidentemente da tempo. Nessun riferimento per ora al futuro, si è parlato del presente. Il vertice utile, in tal senso, è previsto solo dopo la matematica conquista del titolo.