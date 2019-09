TS - Possibile turnover contro la Lazio: il punto

Conte pensa a far rifiatare alcune sue pedine. Il tecnico salentino, fresco di vittoria nel derby, potrebbe scegliere alcuni elementi finora visti poche volte sul campo per la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Ecco quanto riferito da "Tuttosport":



"Ieri Conte, caso più che raro considerato che siamo in una settimana con turno infrasettimanale (Lazio mercoledì a San Siro), ha concesso un giorno libero.



La squadra si ritroverà oggi e sarà curioso capire se proprio in difesa il tecnico vorrà cambiare qualcosa, concedendo un turno di riposo a Godin o De Vrij. Cristiano Biraghi potrebbe esordire a sinistra al posti di Asamoah mentre Sanchez dovrebbe trovare minuti dopo due panchine consecutive“.