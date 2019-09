(TS) Nuovo problema per Conte: un reparto non da garanzie. Il punto

Tuttosport questa mattina, nell'analizzare il momento della squadra guidata da Conte, ha focalizzato l'attenzione su un particolare aspetto. L'Inter, a detta del quotidiano, non avrebbe in questo momento sufficienti garanzie sulle fasce.

Tolti infatti Candreva e Asamoah (che Tuttospport si chiede fino a quando potranno resistere a questi ritmi) ci sono Lazaro e Biraghi.

Il primo non sarebbe ancora pronto, in quanto in fase di non possesso non fornisce ancora quell'affidabilità che ci si aspetta. Mentre l'ex Fiorentina è ancora in netto ritardo, tanto che per la gara di Champions non è stato nemmeno convocato.