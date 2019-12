(TS) Mercato Inter, offerto un nuovo profilo per il centrocampo

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione: i nerazzurri cercano di migliorare ogni reparto per continuare a competere con la Juventus.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tuttosport" Gedson Fernandes, centrocampista del Benfica, sarebbe stato offerto al club targato Suning. Marotta valuta il profilo, anche se il 20enne al momento in forza alla squadra lusitana non corrisponderebbe all'identikit tracciato da Conte.



Nonostante questo, il calciatore viene monitorato dall'Inter, date le poche opportunità che offre di solito la finestra invernale di trasferimenti e dato anche il suo rapporto ai ferri corti col tecnico Bruno Lage.