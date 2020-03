(TS) Mercato Inter, i nerazzurri "tifano" Juve in un affare: il motivo

Mauro Icardi sembrerebbe essere sempre in orbita Juventus. Il centravanti argentino piace molto ai bianconeri e adesso questi ultimi accelerano i tempi per portarlo a Torino in vista della prossima stagione. L'Inter sorride (stranamente). Il club targato Suning avrebbe una clausola dalla sua parte: 15 milioni di incasso più altri 70 per il passaggio del giocatore in una squadra italiana.



Il Psg si siede quindi al tavolo con la Juve: nella trattativa anche Miralem Pjanic, profilo che piace molto ai parigini a centrocampo. In attesa di scoprire il futuro del bomber di Rosario i nerazzurri sembrerebbero aver deciso chi sostenere in chiave mercato. L'Inter attende sviluppi, ma in modo che tutto fili liscio ci sarebbe bisogno anche del riscatto da parte del club francese prima dell'ipotetica cessione dell'ex capitano interista in bianconero.



La clausola esiste e adesso la dirigenza capitanata da Zhang tifa a sorpresa per i rivali. Se tutto dovesse andare secondo i piani l'Inter incasserebbe un potenziale tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata, al netto di un diritto di veto che Icardi potrebbe esercitare qualora decidesse di non restare in Francia. A riportarlo è Tuttosport.